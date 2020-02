Quoi de mieux en cette saison qu’un bol de soupe pour se revigorer après une longue journée ? Mais attention, bien la choisir est tout un art.

À base de légume, de poisson, de viande, de fromage ou bien encore asiatique, ce ne sont pas les types de soupes qui manquent. Riche en fibres et en vitamines, cette boisson forte en eau s’avère également être un excellent allié minceur grâce à son faible taux de calories et son pouvoir de satiété. Facile à réaliser et à faible coût, la tradionnelle soupe maison reste un mets indétronable. Grâce à ses nombreux avantages, il n’est pas étonnant d’apprendre qu'elle est l’un des plats les plus consommés à travers le monde. En moyenne, le Belge en boit 26 litres par an. Malheureusement, de nos jours les potages traditionnels ont tendance à être délaissés pour des versions « plus rapides » dont les valeurs nutritives sont beaucoup moins reluisantes…

Lire entre les lignes

Trop de sel

Réaliser une soupe maison cela prend du temps et les géants de l’industrie l’ont bien compris. De ce fait, les soupes en sachets et en briques ont envahi les rayons de nos supermarchés. Faciles à transporter, elles sont prêtes en quelques minutes et se révèlent idéales pour accompagner notre sandwich. Mais attention, toutes ces soupes ne se valent pas. Un potage, digne de ce nom, doit contenir au minimum 50% de légumes, dans le cas contraire il contiendra essentiellement de l'eau. Ainsi, aussi surprenant que cela puisse paraitre, les soupes lyophilisées peuvent parfois être plus nourrissantes que certaines briques. Deuxième facteur important, l’apport en fibres. À partir de 1,4g pour 100g on considérera que le produit est correct. En moyenne, nous devons consommer entre 25 et 30g de fibres par jour, un objectif difficilement atteignable. Finalement, il est important d’observer le pourcentage de matières grasses. Généralement, pour un produit de qualité il faut compter entre 30 à 50 kcl pour 100ml.

En plus de ces trois critères, il faut également tenir à l’œil certains ingrédients. Les soupes contenant des épaississants chimiques, comme l’amidon modifié, sont souvent riches en glucides et sont donc à éviter pour notre santé, plus particulièrement pour les personnes diabétiques. On oubliera aussi les produits contenant des exhausteurs de goût et des arômes artificiels. Mais, l’ingrédient à surveiller impérativement est le sel. En moyenne, nous ne devons pas en consommer plus de 6g par jour. Trop de sel est synonyme d’hypertension et de problèmes cardiaques. Chaque année, l'excès de sel tue plus de 1,6 million de personnes dans le monde. Malheureusement, les soupes instantanées en regorgent. Les produits en contenant plus de 1,5g pour 100g sont tout simplement à bannir.