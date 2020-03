En cette période de confinement, il n’y a pas meilleur moment pour affûter ses connaissances en cuisine et mettre la main à la pâte. Pour ce faire, on a des alliés de choix : les chefs ! Cantonnés eux aussi chez eux, certains profitent de leur temps libre pour donner des recettes simples et savoureuses sur leurs réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube…). Voici une large sélection en français et en anglais.