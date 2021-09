Entre winstubs, brasseries, vignobles, hôtels de charmes et condiments, quelques bonnes adresses…

L’Alsace présente bon nombre de points communs avec la Belgique… Toutes les deux constituent une forme de frontière entre la francophonie et la germanité. Par ailleurs, la bière fait partie intégrante des traditions locales respectives. Enfin, last but not least, l’une comme l’autre proposent une gastronomie digne du plus haut intérêt. En vertu de quoi mes lecteurs habitués comprendront pourquoi mes pas m’ont emmené quelques jours dans cette belle région pour y effectuer une balade gourmande aussi sympathique que… nourrissante !

Ayant débuté mon périple à Fouday, à la limite des Vosges, à la célèbre Hostellerie Julien dont je vous parlerai la semaine prochaine, je ne pouvais pas ne pas faire étape dans ce qui est considéré comme la capitale de l’Alsace - et par certains comme l’autre capitale de l’Europe - à savoir la très belle ville de Strasbourg. Outre une architecture remarquable et des vues aussi charmantes que pittoresques, cette cité dotée d’une cathédrale magnifique propose également quelques adresses gourmandes qui méritent assurément le détour.