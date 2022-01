L'un des géants du prêt-à-porter, H&M, se retrouve au coeur de la polémique. Une employée de la grande chaîne a fait fuiter une information catastrophique pour l'image de la marque. En effet, la chaîne de magasins a annoncé en interne la destruction de centaines de milliers de pulls.

"Cette semaine, on a reçu ce produit en grande quantité, démarre l'employée, La quantité de ces pulls que nous avons reçus, fois le nombre de magasins en France, Belgique et Luxembourg, égal le nombre de produits qui seront détruits", explique l'employée à Mr. Mondialisation, un média indépendant et gratuit, qui a relayé le désastre sur sa page Facebook.

Et tout ce gaspillage pour quoi ? Une simple faute d'orthographe...

Ensuite, l'employée s'insurge de voir qu'à cette époque-ci, de telles erreurs soient encore possibles. "Bien évidemment, nous devons les renvoyer pour qu’ils soient détruits. Sous le statut "to destroy". Je ne sais pas comment ce genre d’erreur peut encore arriver. Parce que, ok, les enfants qui ont cousu ça au Bangladesh ne se sont pas rendus compte de la faute d’orthographe (cynisme), mais il doit quand même bien y avoir une personne qui a validé ce produit, un traducteur, enfin je ne sais pas, je ne sais plus..."