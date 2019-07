La guerre du bio est plus que jamais déclarée. Dans la grande distribution, Colruyt disposait déjà de ses Bio-Planet, et voilà que Carrefour investit le segment de marché également, avec l’ouverture la semaine dernière du tout premier Carrefour Bio. Une enseigne rassemblant sur quelque 200 mètres carrés pas moins de 3 000 références de produits bio, en alimentation, mais aussi en produits d’hygiène, de droguerie et d’entretien.

(...)