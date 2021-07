Il n’y a pas que dans les magasins que des vols ont lieu. En plus de vols à l’étalage "classiques", de nombreuses sociétés sont victimes de vols de plus grande envergure et veulent se protéger, tout comme les particuliers qui ont la hantise de se faire cambrioler. Mais comme on ne peut pas mettre des agents de sécurité partout, Protection Unit a développé ses services grâce à un "bunker" installé à Limal, en Brabant wallon.