La rentrée scolaire et ses traditionnelles listes de fournitures ne représentent pas seulement une source de stress pour les parents, mais aussi un coût financier important. D’après la Ligue des familles, cela représente un coût allant de 52 à 520 euros par liste. Pour couper dans les dépenses, faire ses courses de rentrée en seconde main peut être une solution intéressante. Ce mode d’achat de plus en plus à la mode permet en effet de faire des économies, mais aussi une approche plus écoresponsable. Que ce soit pour les stylos, cahiers, calculatrices, sacs à dos ou même manuels scolaires, les endroits où préparer la rentrée, façon seconde main, ne manquent pas !

Pour commencer, pensez aux ressourceries ou magasins solidaires comme Oxfam, les Petits Riens ou encore la Croix-Rouge - pour les plus connus. On y trouve souvent du matériel de papeterie en excellent état. Si vous voulez éviter la case magasin, vous pouvez aussi regarder en ligne. Sur les sites de revente entre particuliers comme 2ememain.be, Ebay ou même Vinted, vous trouverez de quoi refaire la trousse de votre enfant et le cartable dans laquelle la mettre, sans soucis.

Autre gros pôle de dépense, les manuels scolaires. En moyenne, ils coûtent entre 30 et 50 euros, ce qui fait vite grimper la facture. Mais là aussi, pas besoin de se ruer directement sur le neuf ! Outre les sites spécialisés dans la revente entre particulier, vous pouvez aussi vous tourner vers des librairies d’occasion. La chaîne Pêle-Mêle par exemple offre un large éventail. Les magasins spécialisés dans le neuf commencent aussi à étendre leurs offres seconde main. Regardez bien au moment de commander sur le site si le manuel que vous cherchez n’est pas aussi proposé d’occasion. Les revendeurs Amazon et Fnac par exemple le proposent sur certains articles.