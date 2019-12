Adorable commune de 23 000 habitants située dans un plateau crayeux, Épernay est vraiment la capitale du champagne avec 58 % des emplois conférés dans le secteur. L’avenue de Champagne "site remarquable du goût", longue, propre, droite et interminable serait l’artère potentiellement la plus chère de la Planète, sur base des 700 millions de bouteilles enfouies dans les caves à champagne des grandes marques établies tout au long de cette avenue, et qui dorment paisiblement sous une température constante de 12° pour se bonifier au fil des ans.

