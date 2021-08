Le 28 octobre, plus de 10.000 convives enthousiastes célébreront partout dans le monde l’anniversaire de la naissance de celui qui fut sans doute le plus célèbre des cuisiniers.

Faut-il encore présenter Auguste Escoffier ? Né à Villeneuve-Loubet le 28 octobre 1846, mort à Monte-Carlo le 12 février 1935 celui-ci est probablement un des plus fameux chefs cuisiniers français et fut aussi un prolifique auteur culinaire. Son ouvrage Le Guide Culinaire est régulièrement réédité et reste une bible pour de nombreux chefs dans le monde.

Qualifié de roi des cuisiniers, cuisiniers des rois, comme l’avait été avant lui Marie-Antoine Carême et Edouard Nignon, ce diable d’homme a codifié, modernisé et professionnalisé de manière magistrale la cuisine raffinée des palaces hôteliers. Il a créé de nombreuses recettes dans des établissements de prestige, recettes reprises ensuite par d’autres grands cuisiniers. Pensons à des préparations aussi emblématiques que la côte de veau à la bordelaise, les petits pois à la française ou encore la pêche Melba… Il a fait connaître internationalement la cuisine française et sérieusement influencé les générations suivantes.