Quand l’idée de faire des tests de vélo électrique a commencé à germer dans nos esprits et à nous titiller les mollets, l’entreprise basée à Marseille était la plus rapide à vouloir jouer le jeu. C’est donc le Iweech que nous avons testé en premier et la tâche n’était pas simple puisqu’il est vendu comme étant le vélo électrique le plus “intelligent au monde”.

Beau slogan marketing, mais au fond, qu’est-ce que cela veut dire ? Il fallait attendre la livraison pour s’en rendre compte. Quand le vélo est arrivé à Bruxelles, c’est en 5 minutes à peine que nous avons compris le pourquoi du comment. Et adoubé la pertinence dudit slogan.

(...)