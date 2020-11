L'étude "montre une fois de plus que les consommateurs peuvent réaliser des économies considérables sur leur facture de télécommunications en comparant les prix", commente l'IBPT. "Pour le quadruple play, cette différence peut même aller jusqu’à 405 € sur une base annuelle. Pour un abonnement mobile, un consommateur paie jusqu'à 127 € par an de moins chez l'opérateur mobile le moins cher. Les 'cord-cutters' (ou coupeurs de cordon) qui ne souhaitent disposer que d'internet comme service fixe paient ainsi 453 € de moins par an chez l'opérateur le moins cher", insiste encore le régulateur. "Pour une famille avec un adolescent ayant besoin d’un pack quadruple play familial comprenant 2 mobiles avec un usage moyen (60 min., 5.000 SMS, 5 GB) et un troisième avec une consommation élevée ( 5000 min., 10.000 SMS, 10 GB), la différence de prix observée avec promotions est de 25.32€ par mois entre les plans tarifaires les moins chers (de 100.99€ à 126.31€)", précise encore l'étude de l'IBPT. Screening des tarifs "Pour l’internet standalone avec un usage élevé (vitesse minimale de 100 Mbps), un écart de 37.75€ par mois est observé entre les offres les moins chères ( de 30.67€ à 68.42€), promotions comprises. Une différence de prix de 10.57€ par mois (de 25€ à 35.57€) peut être observée entre les 7 plans tarifaires les moins chers repris dans la comparaison pour une utilisation élevée de la téléphonie mobile post-paid (5.000 min. d'appels, 10.000 SMS, 10 GB), promotions comprises", peut-on encore lire dans le communiqué de l'IBPT. L'IBPT en profite pour faire savoir qu'il réalise un screening tous les deux ans des différents tarifs en se basant sur 24 profils standards via le simulateur tarifaire www.meilleurtarif.be. Un outil qui prend également en compte la zone de résidence des clients et donc lui permettant de comparer les offres dont ils disposent réellement.

De 114 euros d'économies. Selon une étude de l'IBPT, le régulateur fédéral des services postaux et des télécommunications, la différence entre l'opérateur télécoms le plus cher est le moins cher est de 114 euros par an pour une offre triple play classique.