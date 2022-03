Pour sa troisième édition, le concours de la meilleure croquette aux crevettes de la région bruxelloise, organisé depuis cinq ans et reporté deux fois pour cause de covid, s’est déroulé, comme lors de sa première édition en 2018, dans les installations prestigieuses du célèbre restaurant étoilé Comme chez Soi, place Rouppe. Le jury était d’ailleurs coprésidé par le chef de la maison, Lionel Rigolet mais également par Cédric Mosbeux, du restaurant Fernand Obb Delicatessen, à Saint-Gilles. Pour mémoire, ce dernier avait remporté les deux premières éditions de cette compétition aussi gourmande que sympathique et était ainsi interdit de nouvelle participation !