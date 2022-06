Ce lundi 30 mai 2022, à l’initiative des vins du Centre Loire, cinq écaillers belges se sont affrontés à la gare maritime de Tour&taxi lors de la deuxième édition du concours du meilleur écailler belge. Les candidats ont été jugés sur leur vitesse d’ouverture d’huîtres et de coquillages, leur maîtrise des techniques d’ouverture et de préparation ainsi que leur créativité de dressage de plateaux de fruits de mer. Saïd Alaoui de la Brasseries Georges (Uccle) va pouvoir se réjouir de son titre de meilleur écailler de Belgique durant toute l’année. La deuxième place revient à José Gomes de la Brasserie de la Patinoire qui avait remporté le titre en 2021. Mounir Abbou de The Memlinc Seafood (Knokke) complète ce trio de tête.