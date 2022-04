Vu la hausse des prix, tout le monde se demande comment faire des économies. Et s’il y a bien un objet qui a pris une place (trop ?) importante dans nos vies et qui peut coûter très cher, c’est bien le smartphone. Les modèles les plus récents et performants peuvent coûter plus de 1 000 euros, et on peut s’attendre à une hausse pour les prochains modèles vu la demande, mais aussi le prix des matières premières nécessaires pour construire les batteries, notamment.

Et comme tous ces téléphones n’ont pas une durée de vie illimitée, comme les bons vieux 3310 que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on se retrouve vite à devoir changer tous les deux ou trois ans. Pour dépenser moins, deux choix s’imposent : les smartphones d’occasion, et ceux qui sont reconditionnés. Mode d’emploi et pièges à éviter.

