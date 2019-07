Consommation Un niveau jamais vu depuis 10 ans... malgré des dépenses en hausse.

On ne cesse de marteler qu’il faut manger au moins 5 (portions de) fruits et légumes par jour. Dans la grande distribution, les stratégies mettent aussi clairement l’accent sur le "manger mieux", à commencer par les produits bio. Pourtant, dans les faits, la consommation de fruits et légumes n’a jamais été aussi faible au cours des 10 dernières années.

En 2018, le consommateur belge a acheté en moyenne 37 kg de légumes frais et 45 kg de fruits frais, ce qui représente respectivement 2 et 5 % de moins, selon les statistiques du ConsumerScan, le panel des 5 000 ménages du bureau d’études GfK Belgium.

