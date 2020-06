Malgré le report de l’Euro, de nombreuses marques commercialisent des produits à l’effigie de l’équipe nationale.

Ce vendredi 12 juin, l’Euro de football devait démarrer avec un peuple belge prêt à vibrer comme jamais, conscient que la victoire finale était à portée de crampons des Diables. Le coronavirus en a décidé autrement et il faudra patienter encore un an avant de voir l’équipe nationale tenter de faire mieux que cette demi-finale de Coupe du monde qui reste toujours en travers de la gorge aux nombreux supporters et fans de la bande à Eden Hazard.

(...)