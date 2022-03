Mercredi dernier, Kevin Le Jeune, le Chef Jonathan Torralba, le sommelier, Alexandre Stevens, le maître d’hôtel du restaurant ixellois "La Canne en Ville" ont magistralement orchestré un menu autour de huit bouteilles de vin du Sud-Ouest.

Un moment historique, car le mois prochain, Kevin fermera la porte de cette ancienne boucherie pour emménager avec sa brigade (sans oublier sa canne), dans le restaurant du prestigieux hôtel Steigenberger Wiltchers situé aussi en ville sur l’avenue Louise.

Le concept des vins du Sud-Ouest est assez flou dans l’esprit des amateurs de vin. Certes, on imagine bien que l’on parle des vignobles situés dans le Sud-Ouest de la France entre Bordeaux et le Roussillon. Cette définition qui consiste à les situer entre ces deux mastodontes de la viticulture ne plait pas beaucoup aux vignerons du Sud-Ouest qui revendiquent un terroir et un climat spécifiques.

Paul Fabre, le directeur de l’Interprofession, nous rappelle que "le Sud-Ouest s’étend des portes de Carcassonne, en rupture avec le climat méditerranéen, jusqu’à Bordeaux sur un terroir marqué par l’influence de l’Atlantique".

Plus précisément, il s’étend des reliefs du Massif central aux contreforts des Pyrénées et des berges de la Garonne aux plages atlantiques des Landes. Ce vaste territoire englobe une trentaine d’IGP et d’AOP disparates avec des terroirs, des climats et des cépages extrêmement diversifiés.

C’est justement cette diversité qui fait tout le charme et l’attrait des vins du Sud-Ouest. On y dénombre près de 300 variétés de cépages dont plus de 130 sont autochtones ce qui représente environ 30 % de la biodiversité variétale du vignoble français.

Parmi les incontournables on peut citer : négrette, malbec, tannat, fer servadou, abouriou, prunelard, duras, cabernet franc pour les rouges et petit ou gros manseng, colombard, mauzac, loin de l’œil pour les blancs. Une source intarissable de découvertes et d’expériences sensorielles.

À table !