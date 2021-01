Nos habitudes de consommation ont été profondément perturbées par la crise du coronavirus. Dans le retail, on s’en frotte les mains. Les consommateurs, privés de restaurants et même de fêtes en famille et entre amis, ont repris goût à la cuisine. Délaissant quelque peu les plats préparés, ils ont décidé de se recentrer sur une alimentation plus saine, mais aussi sur les petits plaisirs de la table.

Parmi les produits ayant recueilli leurs faveurs : la pomme de terre fraîche, qui a ainsi vu ses ventes grimper de 15 % au deuxième trimestre 2020, en plein confinement pur et dur.