Si se rendre au supermarché reste autorisé, ce n’est pas pour autant sans risque.

Se rendre au supermarché reste l’une des dernières sorties autorisées. Mais de nombreuses règles doivent y être respectées, à commencer par la distanciation sociale.

De nombreuses personnes s’y rendent, touchent des produits ou des surfaces qui peuvent dès lors se retrouver contaminés.

Lavez-vous soigneusement les mains à l’eau et au savon avant et après le shopping. Traitez toute surface comme si elle pouvait être contaminée : touchez le moins possible et évitez de toucher votre visage avec vos mains lors de vos achats. En caisse, privilégiez le paiement sans contact.

Une fois rentré de vos courses, certaines précautions s’imposent également. S’il n’y a aucune preuve de contamination au coronavirus par les aliments et que la cuisson élimine toute trace du virus, ce sont surtout avec les emballages que vous devez faire preuve d’une grande prudence.

Lavez soigneusement les produits frais non emballés sous l’eau courante, puis laissez-les sécher.

En ce qui concerne les produits emballés, laissez-les de côté pendant 72 heures avant de les utiliser, ou nettoyez l’emballage avec du savon et de l’eau ou un javellisant dilué.

Et les livraisons à domicile ?

Si vous en avez la possibilité, faites-vous livrer vos achats. En ne vous rendant pas au magasin, vous limitez fortement les risques de contamination puisque vous ne rencontrez personne. Une éventuelle contamination ne peut provenir que de l’emballage ou du livreur.

La plupart des services de livraison à domicile ont d’ailleurs mis en place une nouvelle procédure pour limiter les risques en ne livrant que sans contact. Cela signifie que le livreur met votre commande au sol, sonne à la porte et fait quelques pas en arrière. Il n’est plus nécessaire de signer votre reçu.

Vous pouvez aussi indiquer au livreur via la commande ou un mot sur votre porte que vous souhaitez recevoir votre colis sans contact.

De même, en cas de livraison de repas à domicile, transvasez votre repas dans une assiette propre puis jetez l’emballage et lavez-vous les mains avant de passer à table.