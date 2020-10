Un label qui permettra de mieux rémunérer les producteurs, fortement impactés par l’embargo russe et la météo.

On connaissait Fairebel comme étant la marque représentant le lait équitable. On peut désormais y associer aussi les fruits. La coopérative a en effet décidé d’étendre son modèle éthique et local à d’autres productions agricoles en proie, elles aussi, à de grandes difficultés financières et politiques.