Il fait chaud, vous l’aurez remarqué et les prochains jours s’annoncent aussi caniculaires. Avec l'augmentation des températures, la demande en piscines et airco’s augmente également. Mardi, le terme ‘à donner’, un des mots-clés les plus recherchés sur le site, s’est vu évincer par le mot-clé 'piscine', devenant le plus populaire sur le site 2ememain. Il a été tapé 24.207 fois !

Le terme ‘à donner’ qui tient habituellement la tête de classement, bien au-delà de tous les autres mots-clés, a perdu mardi sa première place. Le mot ‘piscine’ a fait l’objet de 24.000 recherches.

Soit 8 fois plus que la moyenne par jour. Les piscines Intex sont les plus populaires. Mardi, il y a eu également beaucoup de demandes pour des airco’s avec environ 22.000 recherches.

Greet Goegebuer, porte-parole de 2ememain , explique: "Il est très rare que le nombre de recherches avec le terme ‘à donner’ soit dépassé par un autre terme. Il peut arriver que le terme ‘pneus neige’ prenne le pas sur la recherche ‘à donner’ quand les premiers signes de l’hiver arrivent subitement ou encore comme l'année dernière - le 25 juillet – le mot "à donner" a été battu par le mot "airco"."

2ememain a été fondé en 1999 et était alors un des premiers sites de petites annonces en Belgique. Depuis, 2ememain, avec 42 rubriques, est devenu très populaire. Ils sont près de 3.200.000 visiteurs chaque mois.