Famiflora à Mouscron est un concept unique en Belgique. Non seulement, il s’agit de la plus grande jardinerie du pays (25 000 m²), mais en plus, elle en met plein les yeux pour les fêtes de fin d’année. Rencontre avec Fabien Sobiecki, le responsable marketing.

Fabien Sobiecki, Famiflora est un concept tout à fait unique en Belgique. Comment est-il né ?

La famille Vandenbussche en est l’initiatrice. Et elle possède 60 ans d’expérience dans le domaine de la jardinerie... Famiflora a fêté ses cinq ans en 2019.Le bâtiment a été conçu afin d’être le plus respectueux possible de l’environnement. En ce sens, la toiture a été recouverte de panneaux solaires, et 80% de l’eau d’arrosage utilisée est récupérée et filtrée afin de pouvoir être réutilisée. Nous avons également installé six ruches sur notre toit cette année.

© Famiflora



En quoi consiste cette jardinerie « pas comme les autres » ?

Tout d’abord, il s’agit d’une – très – grande jardinerie, puisqu’elle s’étend sur 25 000 m². 60% de la surface est dévolue à de la jardinerie pure (plantes, potagers, abris, décoration de jardin, engrais...). Le reste est consacré à la décoration saisonnière, tout pour la maison (produits d’entretien, cuisine, salle de bain, cosmétiques, hobby…) ainsi qu’un vaste univers animalier très attractif (avec des oiseaux, lapins, hamsters, poissons… et même des reptiles comme des araignées, serpents, caméléons...), et évidement aussi tout pour chiens et chats.

Enfin, il est possible de savourer un plat ou un délicieux dessert dans notre self Famiresto ou dans notre snack-friterie Famisnack. A l’entrée, vous pourrez aussi découvrir une boulangerie, un marché de viande, un magasin de fruits et légumes, une chocolaterie Leonidas, des spécialités de bières et une maroquinerie. Il s’agit donc d’un concept global, où l’on peut trouver une foule de choses.

Il s’agit d’une sortie idéale pour toute la famille...

Oui, en effet, on peut sans problème y passer une bonne partie de la journée... Il s’agit un peu d’un « Disneyland pour les adultes », mais les enfants ne sont pas en reste, notamment au rayon animaux, où ils peuvent rester de longs moments, entre fascination et émerveillement.

La mise en scène constitue l’un de vos points forts...

Oui, tout à fait, nous parlons même « d’expérience des plantes et de la décoration ». Car nous essayons d’inspirer au maximum nos visiteurs par nos mises en scène. Les deux moments les plus importants de l’année sont le printemps avec le réveil de la nature, et la période de Noël, avec sa profusion de décorations. C’est-à-dire maintenant.

Que prévoyez-vous durant cette période ?

Depuis la mi-octobre, nous avons créé des mises en scène empreintes de magie. Nous avons notamment conçu cinq univers différents afin de répondre à toutes les envies. Les cinq thèmes retenus sont respectivement Red Star (une déco traditionnelle de Noël autour du rouge), Jungle fever (avec des motifs de tigre, de léopard et de zèbre et des plantes tropicales), Golden dreams (entre paillettes et glamour), Fantasy (empreint de tons pastel, licornes, cœurs et anges...), ou encore Blue nature (des couleurs hivernales sur fond d’ours polaires, de pingouins et de neige).

Y a-t-il des tendances ou nouveautés particulières pour Noël cette année ?

Oui, tout à fait ! Notamment les casse-noisettes que nous proposons en toute taille, de 10 cm à plus de 2 mètres ! Mais il y a aussi les illuminations leds que l’on gère à partir de son Smartphone – on n’arrête pas le progrès - les villages miniatures de style très authentique (de la marque Lemax) ... Nous proposons, par ailleurs, aussi bien des sapins naturels qu’artificiels.

Vous arrivez également à pratiquer des prix hors de toute concurrence. Comment faites-vous ?

Effectivement, nous pouvons dire que nous sommes beaucoup moins chers que nos concurrents, jusqu’à -60% sur certaines marques. Nous accomplissons cette prouesse grâce, d’une part, à l’achat en grand volume, mais aussi parce que nous faisons le tour du monde pour dénicher des essences de plantes particulières. Autrement dit, nous travaillons toujours en direct, en évitant les intermédiaires. Cela nous permet de réduire les coûts, mais aussi d’accéder à des essences rares et prisées.

Parmi vos best of, on compte notamment de sublimes orchidées...

Oui, il s’agit d’un must chez nous... Nous en avons de toutes les tailles et de toutes les couleurs, à des prix imbattables. Sans oublier le grand choix de cactus, de plantes grasses, de plantes en suspension... Combinées à de jolis pots, ces plantes réinventent complètement un intérieur.

Dans le jardin, quelles sont les dernières tendances ?

La durabilité et l’environnement sont des sujets très actuels bien sûr, aussi bien pour les produits bios proposés pour le jardin que pour le choix des matières de base utilisées dans les articles de décoration.

Les tendances suivent aussi les mœurs actuelles, à savoir des parcelles de dimensions de plus en plus restreintes. Cela signifie que tous les accessoires et végétaux adaptés aux terrasses et petits jardins ont le vent en poupe. Il s’agit notamment des plantes en pot, tandis que les espèces méditerranéennes comme les palmiers remportent également un beau succès. On retrouve cette originalité dans le mobilier de jardin, qui se veut de plus en plus personnalisé et audacieux. Il n’est plus rare de voir des chaises de couleurs flashy dans nos jardins. Côté matériaux, le teck cède progressivement la place à des matières plus pratiques comme la résine tressée par exemple... Bref, on n’hésite plus à sortir des sentiers battus.

© Famiflora



Votre situation et vos horaires font également partie de votre réussite...

Oui, en effet, notre situation est stratégique : nous sommes situés à proximité de la frontière française, et de celles séparant la Flandre de la Wallonie. Nous sommes également proches de l’autoroute. Ça, c’est pour l’accessibilité. Au niveau des horaires, nous sommes également très souples : nous sommes ouverts tous les jours de l’année, sauf le 25 décembre et le jour de l’an, et ce 7j/7 de 9h à 19h (et jusqu’à 19h30 les vendredis, samedis et dimanches.) Pour l’aspect pratique, nous disposons d’un parking de 2 000 places. Il faut au moins cela pour accueillir les deux millions de personnes qui se pressent chaque année à nos portes.

Famiflora. Rue Jules Vantieghem, 14 à 7711 Mouscron. Tél. : 056 33 66 00 - info@famiflora.be – www.famiflora.be