Entre le Black Friday, les soldes et autres actions commerciales, les enseignes et les sites internet rivalisent d’astuces pour gonfler les promotions et faire croire au consommateur qu’il réalise une bonne affaire.

En Commission de l’Économie et de la Protection des consommateurs, Patrick Prévot a récemment interpellé la Secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker, sur cette problématique, remise en avant lors du dernier Black Friday, avec cet exemple d’un frigo Whirlpool vendu au magasin Mediamarkt de Waterloo où il est passé de 388 à 499 €.

(...)