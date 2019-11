Après la Californie, au début de l’année, c’est New York qui vient de voter l’interdiction totale de vente, détention et consommation de foie gras. Ce produit de luxe, très controversé quant à ses méthodes de production (un foie gras ne peut être obtenu que par le gavage des oies ou des canards) est de plus en plus "mets non grata" sur nos tables. Depuis 2015, il a d’ailleurs été banni des repas des parlementaires… belges, y compris dans les réceptions. Quelques mois auparavant, il avait aussi été exclu de la carte au Parlement flamand. Toujours en Flandre, le gavage a été interdit, signifiant l’arrêt des activités pour les producteurs du nord du pays.

(...)