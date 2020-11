Noël et Nouvel An et plus généralement toute la période festive à venir auront cette année une saveur très particulière. Alors que les grandes tablées familiales et plus encore amicales seront à oublier, chacun aura tout de même à cœur de passer ces caps de la manière la plus agréable possible.

Pour certains, cette réduction du nombre de convives permettra peut-être de consacrer un budget plus important à ces instants traditionnellement gourmands. Et pour ce faire, sans pour autant se ruiner, le meilleur moyen de gâter ses proches reste la mise en œuvre de produits de qualité exceptionnelle, ceux-là même qui font la différence entre une bonne cuisine et une très bonne cuisine.

(...)