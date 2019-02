© D.R.

Selon une enquête réalisée par le Petit Moutard, le budget moyen accordé à une fête d’anniversaire est de 199 euros. Découvrez ci-dessous, à l'aide de 10 exemples, les détails et prix des activités prisées par les parents.L’ASBL Balad’âne propose des balades à dos d’âne et en charrette en Wallonie et à Bruxelles. Pour une balade pour dix personnes, il faut débourserAu bowling Crosly, à Bruxelles, comptezpour dis invités. Pour ce prix, les enfants prendront part à une partie de Q-Zar et auront droit à un morceau de gâteau et à une boisson.Pour une demi-journée à la patinoire du Poséidon, à Bruxelles, comptezUn parcours en équilibre dans la nature, voilà une activité qui ne manque pas d’originalité. Ce n’est cependant pas l’activité la plus abordable puisqu’il faut compter près depour un groupe de 10 enfants.Pour la location d’un château gonflable pendant une journée, comptezselon les dimensions du château et la distance à parcourir pour la société qui s’occupe de l’installation.Si vous voulez passer une après-midi calme, pourquoi ne pas opter pour une séance de cinéma ? Au Kinépolis, comptezpour dix places, une animation spéciale au cinéma et un accès aux pop-corn et autres sucreries.Planet Kids, une salle de jeu indoor située à Sterrebeek accueille des groupes d’enfants pour des prix relativement raisonnables. Comptezpar enfant pour une heure de jeu.Pour un anniversaire au parfum d’antan, avec de multiples jeux en bois anciens, comptez entre. Pour ce prix, un animateur se déplace avec 12 grands jeux et 12 petits jeux, gère le matériel et explique les règles.Plusieurs fermes wallonnes et bruxelloises accueillent des groupes d’enfants à l’occasion d’anniversaires. Pour une demi-journée à la ferme du parc Maximilien comptezDe nombreuses associations proposent des animations sportives à l’occasion d’anniversaire. Pour une initiation au vélo ou au frisbee, comptez. Pour du skateboard,