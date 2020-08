La crise sanitaire que nous traversons touche presque tous les secteurs de l’économie et les mesures d’aide ne suffisent pas toujours à maintenir le navire à flot pour de nombreux indépendants, voire de plus grosses entreprises.

Au-delà des aides financières offertes au secteur du retail, les autorités avaient décidé de déplacer les soldes d’été au mois d’août, exceptionnellement. Malgré cela, la situation est bien morose dans les rues commerçantes et les centres commerciaux. " Nous espérions un rattrapage après les deux mois de fermeture et une reprise timide en mai, juin et juillet où on observait 80 % de fréquentation en moins qu’à la normale, indique Thierry Evens, porte-parole de l’UCM. Mais force est de constater qu’il n’a pas lieu pour le moment. Il n’y a pas eu de ruée vers les magasins lors du premier week-end des soldes et la tendance se confirme depuis lors. "

(...)