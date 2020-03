Devant la menace grandissante du lockdown partiel que pourrait provoquer le coronavirus, à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre, les supermarchés sont pris d'assaut...

La crise du coronavirus a pris une ampleur nouvelle ce jeudi. Auditoires des universités fermés, Pro League à huis clos, activités sportives gelées,... Et ce n'est pas fini.

En l'attente de mesures fortes pour lutter contre la propagation du Covid-19 (le Conseil National de Sécurité, qui se réunit depuis 18 h, devrait durcir encore le ton et prendre des mesures de confinement plus strictes) les Belges s'inquiètent. Et, influencés par la situation italienne, où les commerces (exceptés alimentaires) sont fermés, ils font des réserves.

Cette scène incroyable d'une file longue de plusieurs centaines de mètres de caddies (vidéo en tête de cet article) attendant de passer à la caisse, au Colruyt de Leuven, est l'exemple de l'effet "Panic Buying" en action.

Par ailleurs, malgré la communication très rassurante de la grande distribution, on ne peut s'empêcher de constater, images à l'appui, que bien des rayons (papier toilette, pâtes, aliments secs) sont vides ou proches de l'être, dans des enseignes Delhaize ou Carrefour de la capitale ou sa proche périphérie...

"Le papier toilette, les pâtes, le savon, les oeufs ou la farine se font très rares", nous signale un client inquiet...