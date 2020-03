Une semaine après avoir annoncé offrir Be TV gratuitement à ses clients, Voo se rétracte.

Afin de divertir les Belges confinés chez eux, Voo avait décidé le 13 mars dernier d'offrir gratuitement sept chaînes habituellement cryptées à ses clients : BeTV, Be +1, Be Séries, Bé Ciné, Ciné+ Premier, Ciné+ Frisson et Ciné+ Classic.

Une offre qui devait se prolonger jusqu'au 6 avril.

Malheureusement, l'opérateur a dû faire marche-arrière. Il s'en est expliqué dans un communiqué.

"Certains acteurs et ayant-droits nous demandent d’interrompre la diffusion des programmes de Be tv aux non abonnés dans les plus brefs délais. Nous sommes dès lors contraints de procéder à l’arrêt de cette initiative de manière anticipée. L’accès aux chaînes de l’offre Be tv sera donc interrompu dès ce soir", a expliqué l'entreprise.

Pour ne pas frustrer ses clients qui pensaient bénéficier de cette offre exceptionnelle, Voo a décidé de leur donner accès aux 21 chaînes "Découverte" de Discover More.

Un déséquilibre

En France également, le groupe Canal+ a fait des mécontents après avoir passé toutes ses chaines en clair. Ses concurrents, comme TF1 et M6, se sont en effet plaint d'un déséquilibre entre chaines payantes et gratuites.

Le groupe Canal+ sera donc contraint d'arrêter cette promotion dès le 31 mars.