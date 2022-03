Ikea l’annonce fièrement : "Nous sommes la première chaîne de retail non food à proposer à nos clients de scanner les produits avec leur smartphone durant leurs achats."

Une première menée en test dans le magasin d’Hasselt fin 2021. Avec succès, si bien que le géant suédois a décidé d’étendre cette formule à l’ensemble de ses magasins d’ici l’été prochain. Zaventem en mars, Mons et Wilrijk en mai, Gand, Anderlecht, Arlon et Liège en juin, annoncent nos confrères de Retail Detail.

Pour les clients, le système offre de nombreux avantages. D’une part, ils n’ont plus à transporter plusieurs fois leurs achats puisqu’il suffit de les prendre en rayon, de les scanner et de les déposer dans le Caddie. C’est aussi, à l’instar du self scan dans la grande distribution, un excellent moyen de contrôler ses dépenses. Un avantage d’autant plus pertinent dans des magasins comme Ikea, où la tentation est grande d’acheter de nombreux articles qu’on ne prévoyait pourtant pas d’acquérir en rentrant. C’est, enfin, un gain de temps puisque les utilisateurs de Scan&Go peuvent emprunter des caisses spéciales où il ne leur reste plus qu’à payer. Nos confrères de Retail Detail ont également pu constater que le personnel appréciait la technologie, qui génère moins de files et donc moins de stress aux caisses.

L’application Ikea a déjà été téléchargée 465 000 fois et environ 10 % des clients du magasin de Hasselt l’utilisent. Les utilisateurs semblent d’ailleurs séduits, avec une note de satisfaction moyenne de 4,58/5 sur Android et 4,75 sur iOS.