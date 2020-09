Les appareils électroménagers vendus dans le commerce sont classifiés en fonction de leurs performances énergétiques, mais la classification ne permettait pas toujours au consommateur d’y voir très clair. Entre un A, un A +, un A ++, un A +++, les B, C, D, etc., opter pour un appareil classé A pouvait tromper le consommateur qu’il optait pour un appareil à la consommation énergétique faible alors qu’il existe des appareils bien plus efficaces sur le marché.

C’est la raison pour laquelle l’étiquette énergétique sera revue et simplifiée à partir du 1er mars 2021. Elle reprendra sept classes de performance, de A à G. Finis donc les A +, A ++ et A +++.