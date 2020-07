À la fin de chaque été, Lionel Fuchs, podologue basé à Bruxelles, dresse le même constat auprès de ses patients : leur état s’est aggravé durant les vacances. La faute aux claquettes. Car, si elles sont devenues indispensables pour flâner sur la plage, poussant les personnes qui portent des semelles à laisser celles-ci au placard durant toutes les vacances, les tongs sont montrées du doigt par les professionnels de la santé. "J’ai de nombreux patients qui me disent qu’ils n’arrivent pas à mettre leurs semelles dans les claquettes estivales. Du coup, ils se plaignent d’avoir mal aux pieds et au dos à la fin des vacances d’été", raconte celui qui a ouvert son cabinet médical à Molenbeek en 2006.

Alarmé par cette situation et étant spécialisé en étude de la marche et de la course, Lionel Fuchs décide donc de s’attaquer à un marché pour le moment très peu exploré, celui de la claquette orthopédique réalisée sur mesure.

"Je me suis dit que je devais trouver une solution. J’ai commencé à modifier une sandale du marché (de la marque Mephisto) car on pouvait retirer la semelle. Donc, je pouvais ajouter la mienne et apporter des corrections."