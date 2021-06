C’est en 1981 que la Fnac a ouvert son premier magasin sur le sol belge. Aujourd’hui intégrée au groupe Fnac Darty, l’enseigne a dû sans cesse se réinventer pour traverser les décennies et ses évolutions.

À commencer par la digitalisation, des supports et des canaux de vente. La marque met tout en œuvre pour assurer une réelle complémentarité entre ses magasins et son site internet et en faire un réel atout pour le client. "Nous investissons continuellement dans notre site web car il doit aussi refléter l’esprit de nos magasins : la qualité de l’offre, l’excellence du service, l’avis d’experts. Nos clients doivent trouver leurs produits quel que soit le canal visité : nous leur proposons l’achat sur Internet et retrait en magasin ou encore achat sur Internet d’un produit absent en magasin et livraison au choix du client", indique Charles-Henri de Maleissye, CEO de Fnac Belgique.

La Fnac a aussi diversifié son offre, allant jusqu’à vendre… des voitures. En effet, aujourd’hui la Fnac annonce la commercialisation de la Citroën Ami 100 % ëlectric sur fnac.be et dans quatre magasins belges (Gand, Liège, City 2 et Toison d’Or).

"Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer cette collaboration avec la Fnac. Nous partageons la culture de l’innovation et ça sera un plaisir de faire découvrir Ami dans les magasins, à une clientèle qui n’a pas toujours l’habitude de venir dans notre réseau", ajoute Damien Martin-Cocher, CEO de Citroën Belux. "Avec Ami, nous proposons une vraie réponse aux enjeux de la mobilité en ville : zéro émission de CO 2 , une conduite facile et silencieuse avec une autonomie de 75 km, parfaitement adaptée donc pour les trajets urbains."

Autre innovation : l’intégration, le mois dernier à la Fnac Toison d’Or, d’un shop in the shop de la marque chinoise Xiaomi, connue entre autres pour ses scooters électriques et smartphones. L’objectif est de promouvoir les produits connectés et contrôlés à distance via le smartphone.

"Nous sommes très fiers de fêter ce 40e anniversaire et nous sommes aussi optimistes. La Fnac est tournée vers l’avenir. Nous restons fidèles aux valeurs de notre marque et à son ADN : la Fnac est et restera au service de ses clients en les inspirant et en mettant l’accent sur l’innovation et les conseils d’experts", conclut Charles-Henri de Maleissye.