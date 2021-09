Foire aux vins: A la recherche d’authenticité? Le Sud-Ouest vous ouvre les bras à la Gare Maritime de Tour et Taxis Consommation Baudouin Havaux © D.R.

Authenticité est le mot qui définit le mieux le Sud-Ouest. Une authenticité que l’on attribue aux images associées spontanément au Sud-Ouest : la féria, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, les châteaux médiévaux, le Jambon de Bayonne qui bénéficie depuis 1998 d’une l’IGP, garantissant que les porcs sont nés et élevés avec une alimentation traditionnelle dans le grand Sud-Ouest et que la salaison est réalisée dans une zone délimitée au pied des Pyrénées. Mais aussi les magrets et foies gras de canard également protégés par une IGP qui garantit que le canard né en France a été élevé et préparé dans le Sud-Ouest dans le respect des recettes traditionnelles.