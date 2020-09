Colruyt est le premier distributeur à avoir ouvert le bal des traditionnelles foires aux vins. Tout comme les années précédentes, le festival du vin automne de Colruyt s’articule autour de deux grands moments. D’une part l’action magnum gratuit et d’autre part des réductions de 15 % à l’achat de 6 bouteilles et de 25 % à l’achat de 12 bouteilles.

"Jusqu’au 22 septembre 2020 inclus, les clients recevront un magnum (150 cl) gratuit à l’achat de 6 bouteilles identiques de 75 cl, à choisir parmi 12 références. Cette action aura lieu dans tous les magasins Colruyt. Outre quelques classiques de notre assortiment, quelques nouveautés font leur entrée dans l’action Magnum, comme le Hardys Nottage Hill Chardonnay 2019 (Australie), un bel exemple d’un chardonnay du Nouveau Monde : délicieux, juteux et avec une fine note boisée", détaille Colruyt.

 Côté rouges, on pointera notamment 1 Réserve des Lauriers 2017, AOP Saint-Mont, un vin puissant issu des vignobles situés au pied des Pyrénées alliant une combinaison de cépages locaux tels que le tannat et le pinenc avec du cabernet sauvignon.

De belles découvertes s’ajoutent aussi aux classiques dans l’assortiment de cette foire aux vins un peu particulière en ces temps de coronavirus. "Cette année, nous ne pourrons malheureusement pas organiser de dégustations de vins dans nos magasins, à cause de la crise du coronavirus. Cependant, nous souhaitons tout de même aider le client à choisir le vin qui lui convient. C’est pourquoi, nos conseillers en vin seront en permanence présents dans le rayon vin pour apporter aide et conseils aux clients, et ce, le vendredi 11 septembre (de 15 h à 20 h), le samedi 12 septembre (de 11 h à 19 h) et le samedi 3 octobre (de 11 h à 19 h)."