C’est reparti pour les foires aux vins dans la grande distribution. Et il y aura clairement de bonnes affaires à réaliser, assure le professeur et sommelier Fabrizio Bucella.

"Il y a clairement eu une tension sur le marché avec une baisse des exportations l’an dernier. Cela se remarque notamment en Champagne, qui constitue toujours un bon baromètre. Cela a été calamiteux. S’il y a bien eu une forme de résistance du consommateur, qui a continué à acheter des bulles, la fermeture de l’Horeca a eu un lourd impact. L’augmentation de la consommation domestique n’a pas pu compenser ces pertes."

Est-ce que cela veut dire que les vignerons vont devoir brader les prix pour écouler leurs stocks ?

"C’est un peu plus subtil que ça. Si l’on prend les vins de Bordeaux par exemple, étant donné qu’ils sont vendus par le négoce. Cela a limité l’impact sur les prix de vente au consommateur. Mais il y a clairement une tendance à la baisse des prix, sauf pour les grands crus. Il faut cependant remettre cela en perspective avec la météo catastrophique que l’on a connue et qui aura aussi un impact sur le rendement et donc limitera la tendance baissière. Certains disposent cependant de grands stocks et vont devoir faire un effort pour les écouler car ils ont besoin de cash-flow. La France a aussi beaucoup soutenu le secteur, avec de nombreuses aides. Mais celles-ci vont être supprimées et les producteurs ne pourront donc pas se louper. Ils vont devoir brader les prix."

(...)