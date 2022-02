Pour les puristes, les foires aux vins se tiennent en automne. Mais cela fait déjà de nombreuses années que la grande distribution propose aussi une foire de "printemps". Delhaize lance le coup d’envoi ce jeudi et propose déjà quelques belles affaires en 2-1 ou 1+1 gratuit. En espérant poursuivre sur la lancée de 2020 et 2021, années marquées par le coronavirus qui ont vu les ventes s’envoler.

Avec la fermeture de l’Horeca, le consommateur a dû se rabattre sur une consommation domestique. Il en a aussi profité pour se faire plaisir, en s’offrant des bouteilles un peu plus chères. Ou du champagne, dont les ventes ont progressé de 17 % l’an dernier, tout comme celles du prosecco (+ 16 %).

Depuis 2020, Delhaize met aussi l’accent sur les accords mets-vins. Delhaize remet dès lors le couvert en 2022 et y ajoute un volet supplémentaire avec un clin d’œil aux femmes du secteur. "Une sélection de viticultrices, d’acheteuses et d’expertes vins sont ainsi mises à l’honneur dans la brochure de cette édition de la foire aux vins. En effet, la personne responsable des achats est dans 70 % des cas une femme. Celles-ci ne sont pas attirées par les mêmes éléments. De même, une femme ne déguste pas de la même manière qu’un homme, elle est souvent par exemple plus sensible aux tanins. C’est pourquoi il est important d’avoir des équipes mixtes à tous les niveaux pour parler à tous les publics de manière appropriée."