Bpost, DPD, GLS ou encore Post NL, les sociétés de livraison ont connu un boom de leurs activités depuis un an. Et si on pensait que la situation allait s’apaiser après le premier et le second confinement, les chiffres sont restés très hauts et on voit que les Belges ont acquis de nouvelles habitudes de consommation. Business development manager chez Zetes, Bart Vleeschouwers a une vue d’ensemble sur le secteur.