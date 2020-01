Foodvisor analyse votre repas sur base d’une simple photo de votre plat.

Créée en 2015 par Charles Boes, Yann Giret, et Gabriel Samain, trois étudiants ingénieurs rejoints ensuite par Aurore Tran, Foodvisor a commencé en tant que projet de recherche de fin d’étude puis s’est rapidement transformée en startup. Elle est née du constat qu’il n’y avait pas de moyens simples pour suivre son alimentation puisque les applications actuelles nécessitent une entrée manuelle. Après plus de 2 ans de perfectionnement des algorithmes et du produit, l’application est officiellement lancée en 2018 sur iOS, Android et en version Premium.

(...)