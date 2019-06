Fnac-Darty dévoile les marques dont les produits tombent le moins souvent en panne.

Lorsqu’on décide d’acheter un nouveau smartphone, une machine à laver ou une télévision, le prix a bien évidemment son importance, mais la marque tout autant. C’est d’ailleurs souvent un gage de qualité. Certaines marques ont très bonne réputation, d’autres moins, mais est-ce pour autant justifié? Pour le savoir, Fnac-Darty vient de publier son deuxième baromètre service après-vente, riche d’enseignements.

Et pour cause, afin d’établir le degré de fiabilité des marques, ce sont rien moins que 26 000 clients français, 7 000 Belges et 560 000 interventions en SAV menées en 2018 qui ont été pris en compte. “Dans 6 cas sur 10, l’achat d’un nouvel équipement fait suite à une panne qui serait trop chère à réparer, remarque Régis Koenig, directeur de la politique Services chez Fnac-Darty. Il faut que ça change, les marques doivent rendre leurs appareils davantage réparables.”

Premier constat, ce ne sont pas les marques les plus chères qui sont pour autant les plus fiables. Ainsi, Beko se classe troisième dans la catégorie lave-linge, et deuxième pour les lave-vaisselle – devançant même Miele – et les sèche-linge. Et la marque turque garantit même la disponibilité des pièces de rechange pendant une période minimale de 11 ans.

Autre observation importante, la technologie engendre généralement plus de pannes. Si les aspirateurs balais (sans sac) ont la cote, ils enregistrent quatre fois plus de pannes que les aspirateurs traîneaux. Mieux vaut le savoir avant de passer à l’achat, d’autant que leur durée de vie est aussi plus réduite et qu’ils sont moins écologiques à cause des batteries non recyclables.

