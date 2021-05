On le sait, un gel tardif peut avoir de graves conséquences sur la production de vin. En France, des images impressionnantes ont circulé avec des braseros et même des hélicoptères pour réchauffer les bourgeons de raisin. "Côté viticulture, les dégâts sont également bien présents, mais plus difficiles à estimer. Un tiers de la production française de raisins serait perdu à cause de l’épisode de gel, selon le syndicat agricole FNSEA. Mais d’autres se montrent moins pessimistes. Selon la précocité de la taille de la vigne, un domaine viticole peut avoir un taux de vignes gelées allant de 50 % à 100 %. De fait, il est encore trop tôt pour connaître l’impact précis sur la récolte finale… et sur les volumes de vins qui seront commercialisés en 2022", analyse 60 Millions de consommateurs.

Et en Belgique ? Président de l’association des vignerons wallons, Pierre Rion se veut rassurant. "Il est encore un peu tôt pour connaître les conséquences de ce gel tardif, mais je préfère un gel tardif en avril qu’en mai. L’avantage du gel d’avril, c’est que les vignes ont le temps de refaire des bourgeons. Disons que pour le moment, nous comptons un mois de retard pour les vendanges. Ce n’est pas grave, mais nous ne pouvons pas perdre un autre mois. La pluie n’est pas un problème pour le moment car la fraîcheur empêche la formation de champignons et autres maladies. Par contre, si la météo est la même dans un mois, cela sera beaucoup plus problématique car il faut un été chaud et sec pour une production en quantité et en qualité."