Fraîcheur, conservation, hygiène et côté pratique : les avantages sont nombreux.

Si de nombreux consommateurs ont ( re )découvert les produits surgelés à la faveur du confinement, ils ont visiblement été séduits par l’offre et la qualité de ces aliments. "Les produits surgelés n’ont toujours pas la reconnaissance qu’ils méritent en termes de perception qualité mais cela évolue et progresse positivement", précise Roel Dekelver, responsable de la communication chez Delhaize. "Les légumes (et fruits) surgelés sont plus riches en vitamines et en minéraux que la plupart des légumes frais. La congélation permet de les fixer dans le produit alors que dans les produits frais la contenance en vitamines baisse jour après jour une fois cueillis. Le froid négatif est aussi un conservateur naturel qui permet d’éviter l’utilisation d’autres conservateurs."

(...)