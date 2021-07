On les croise souvent à l’entrée des grandes surfaces, magasins et centres commerciaux, mais on ne connaît pas forcément leur quotidien. Les agents de sécurité ont en effet des journées bien chargées et font face à tous les types de délinquance. Actif dans le domaine depuis plusieurs dizaines d’années, François (prénom d’emprunt, NdlR) sait de quoi il parle. En plus de son métier d’agent de sécurité, il est aussi formateur pour ses collègues, et client mystère. Pour ce dernier poste, son job est tout simplement de jouer au voleur en adoptant toutes les techniques les plus connues sans se faire prendre. Une manière de sensibiliser et former ses collègues, mais aussi les caissiers et caissières qui peuvent éviter des vols en ayant l’œil. "Il faut savoir se fondre dans la masse. Par exemple, j’adapte ma tenue en fonction du magasin dans lequel je vais jouer au client mystère pour ne pas attirer l’attention. Je vole des articles qui sont souvent dérobés en temps normal, et j’ai récemment réussi à sortir d’un magasin trois fois de suite avec des articles, pour un total de 1 500 euros. [...]"