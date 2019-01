Abonnés V.S

Les soldes ont démarré en trombe avec des rabais affichés allant jusqu’à -70 % dès les premiers jours. Mais si certaines réductions peuvent paraître alléchantes, elles ne le sont pas toujours si l’on se réfère aux prix pratiqués avant les soldes.

Ainsi, un client mécontent de MediaMarkt en a fait l’amère expérience. Alors qu’il lorgne sur une machine à expresso affichée à 522 € au lieu de 622 €... mais elle coûtait en réalité 498 € avant le début des soldes. "Je me suis rendu au magasin le 23 décembre, et la machine à expresso était vendue 498 €. Aujourd’hui, le 8 janvier, le même produit est vendu à 522 € au lieu de 622 €, donc soi-disant avec une réduction de 100 €. C’est cependant toujours 24 € de plus qu'il y a deux semaines. Je ne suis pas fou !" commente-t-il sur les réseaux sociaux.

Selon la chaîne ,