Même si, pour la seconde année d’affilée, le palmarès a été dévoilé de manière virtuelle (Covid oblige...), le guide Gault et Millau 2022 était très attendu. Parce que l’Horeca continue à se battre pour sa survie après des mois de confinement et des règles sanitaires toujours contraignantes. Parce que les inspecteurs anonymes du guide ont été favorablement surpris de découvrir des restaurateurs toujours aussi motivés et qui misent de plus en plus sur la qualité dans l’assiette.

Traduction dans le guide version 2022 : 135 nouvelles adresses partout en Belgique et 122 établissements dont la cote grimpe. Outre le palmarès collectif, quelques distinctions individuelles ont été décernées.

Le prestigieux titre de Chef de l’année a été décerné au déjà bien installé et double étoilé (dans le guide rouge concurrent) Thierry Theys pour son restaurant Nuance à Duffel. Le CEO de Gault et Millau Benelux Mark Declerck a insisté sur “ les contrastes travaillés dans les détails bien équilibrés et des assiettes bien dessinées des mises en bouche apéritives aux sucreries de fin de repas. “

Toujours intéressant pour l’avenir : qui sont les jeunes qui pointent le bout du nez et sur lesquels le guide mise pour le futur? Côté néerlandophone, Martijn Defaux (Rebelle à Courtrai) a été choisi comme Jeune Chef de l’année. En Wallonie, c’est Martin Volkaerts, qui a repris avec succès le restaurant L’Amandier à Genval jadis lancé par son père qui a été élu. A Bruxelles, le chef du Stirwen, l’ancienne adresse du regretté Alain Troubat, François-Xavier Lambory a été primé. Deux adresses qui ont déjà leur public et qui gagnent à être connues.

Martin Volkaerts © D.R.

Parmi les nouveautés remarquables de l’année, citons Toma à Liège et Le Grand Verre, la nouvelle adresse de Wout Bru à Durbuy avec une entrée fracassante à 16 sur 20. A Bruxelles, Yves Mattagne remet la Villa Lorraine à sa place avec 16.5 sur 20.

Comme chaque année, des trophées individuels ont été décernés. De quoi noter dans votre agenda vos futures adresses.

Voici les lauréats de l’année par thème :

Hôte de l’année : Jonas Kellens (Dim Dining – Anvers)

Italien de l’année : San Daniele (Ganshoren – Bruxelles)

Asiatique de l’année : Nonbe Daigaku (Ixelles – Bruxelles)

La plus belle terrasse : Le Cor de Chasse (Wéris)

Le plus beau restaurant design : Le Vieux Château (Flobecq)

Sommelier de l’année : Benjamin De Buck (Vrijmoed – Gand)

Dessert de l’année : Restaurant Ralf Berendsen (Lanaken)

Brasserie de l’année : Ciro’s (Anvers)

Gastro-bistro de l’année : DOOR73 (Gand)

Artisan cuisinier de l’année : Jan Nijs (Plein 25 – Elsegem)

Chef légumes de l’année : Arabelle Meirlaen (Marchin)

Carte des vins de l’année : Sans Cravate (Bruges)

Carte des bières de l’année : Taratata (Hasselt)

Prix plaisir de l’année : ‘t Pachthuis (Zottegem), Chabrol (Bruxelles) et CCnomie (Dinant).

Les 3 découvertes de l’année : Klost’r (Vlijtingen), Savage (Bruxelles) et Racines (Floreffe).

Le guide, édité à 31.000 exemplaires, est en vente au prix de 29 euros. Il peut également être commandé via shop.gaultetmillau.be .

Vous y trouverez également les 430 adresses POP "fast/street food gourmand". Les trois lauréats 2022 étant Habibi à Bruxelles, El Cuchillo à Genval et Raffat à Louvain.

Reste à soutenir un secteur qui montre une force de résistance à la crise exceptionnelle.