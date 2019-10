Pour la 159e fois, la vente des vins des Hospices de Beaune (Bourgogne) aura lieu le dimanche 17 novembre prochain.

Trois parrains et une marraine de renom ont été choisis comme le veut la tradition pour présider à la vente d’un tonneau de 228 litres au profit de deux associations : l’Institut du cerveau et de la moelle épinière et Autour des Williams. Le vin qui a été désigné cette année est un Corton Bressandes Grand Cru.

Deux stars se donneront la main pour faire grimper les enchères : l’acteur Gérard Depardieu, grand amateur de vins et jusqu’à il y a peu propriétaire de vignes, et le basketteur Tony Parker. Ils seront secondés par l’acteur François-Xavier Demaison et la présentatrice télévisée Ophélie Meunier. 589 tonneaux de vins de haut niveau seront mis en vente dont 117 de vin blanc.

L’an dernier, la vente avait atteint un record avec 14.2 millions d’euros. Par contre, la pièce du président, cette année le fameux Corton Bressandes Grand Cru, n’avait été adjugée que pour 230.000 euros. A charge des quatre invités VIP de faire grimper ce chiffre.