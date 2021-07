C’était un pari osé, mais la sauce a rapidement pris. En ouvrant son premier établissement, à Gand, en plein confinement au printemps 2020, Casper n’imaginait pas en totaliser sept, un an et demi plus tard.

Casper n’est pas un restaurant comme les autres puisqu’il n’y a aucune place assise et que les seuls plats qu’on y cuisine sont destinés à la livraison ou au take away.