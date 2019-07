Gin in the Box, un concept pour les amateurs de gin à la recherche de découvertes.

Le gin est sans conteste la boisson à la mode ces dernières années. Avec ces centaines de marques, s'accompagnant de centaines de tonics ou autres baies aromatisées, les combinaisons sont infinies pour découvrir de nouvelles saveurs.

Et pour aller plus loin dans la découverte, les cousins François et Rafael Van Derton ont lancé il y a 18 mois le concept Gin in the Box.