En accord avec l’Afsca, La William a rappelé ce mardi 10 août, ses sauces Tomato Ketchup, Curry Ketchup et sauce Martino sur le marché belge, en raison d’une teneur trop élevée en oxyde d’éthylène. La marque demande à ses clients de ne pas les consommer et de les retourner.

Auparavant, c’est tout une série de produits de grande consommation qui ont été retirés des rayons ces dernières semaines pour les mêmes raisons. Ainsi le fromage frais Kiri de la marque Bel a été retiré de la vente. Il était vendu en barquette en plastique de 150 et 200 grammes et a été distribué via diverses enseignes entre le 20 janvier 2021 et le 21 juin 2021, précise la société dans un communiqué. Qui précise que Bel Belgium demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté, où il leur sera remboursé.

Les glaces Mars (Twix, Bounty, Snickers M&M’s), les glaces pour enfants Paw Patrol, les sauces Bicky ont également été rappelées la semaine dernière.

Ce sont essentiellement des desserts glacés qui ont été retirés des rayons ces dernières semaines en rapport avec la présence d’oxyde d’éthylène, mais aussi quelques paquets d’épices, des compléments alimentaires et différents types de fromages frais, entre autres.

L’oxyde d’éthylène est un désinfectant gazeux, "visant entre autres à éviter la formation de moisissures. Son utilisation est interdite en Europe, mais pas dans certains pays tiers. À long terme et à haute dose, l’oxyde d’éthylène peut être cancérigène, bien qu’en plus petite quantité, aucun danger aigu ne soit à déplorer", rassure l’Afsca qui a créé sur son site une rubrique qui reprend jour après jour tous les nouveaux rappels de produits relatifs à ce produit phytopharmaceutique. Mais, comme elle le met en avant, ses experts "ont conclu à un risque chronique potentiel. Cela signifie que si un consommateur devait consommer ces produits non conformes régulièrement et en grande quantité, il y a un risque pour sa santé."

Comme elle le rappelle sur son site Internet, les contrôles de la présence d’oxyde d’éthylène dans les produits alimentaires ont été élargis à travers toute l’Europe, à la suite de la découverte de lots problématiques de graines de sésame importés d’Inde.