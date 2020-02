Le site référence sur l’actualité du secteur food se décline aussi en version papier.

Créé il y a moins de deux ans, le site Gourmandiz.be est assurément le site référence pour tout savoir sur l’actualité du secteur food et une source d’inspiration inépuisable pour les fous de cuisine.

Gourmandiz, c’est aussi un espace unique de l’univers d’IPM Group (La Dernière Heure Les Sports, La Libre Belgique, Paris Match) où l’on traite des nouvelles tendances liées à la table ou à la cave, avec un accent important sur les nouvelles habitudes alimentaires et la volonté de manger mieux, plus sainement, plus localement ou encore tout simplement bio.

Gourmandiz, c’est aussi un impressionnant succès avec plus de 2,2 millions de visiteurs uniques par an, plus de 1 000 recettes et 1 000 articles publiés en moins de deux ans. Et ce n’est qu’un début car, tout le monde le sait, l’appétit vient en mangeant.

Fort de ce succès, Gourmandiz se décline désormais aussi en version papier. Sous la forme d’un supplément, dont le premier vous est offert avec La DH de ce vendredi et que vous pourrez désormais retrouver six fois par an. L’occasion de mettre, pour cette première, le chocolat à l’honneur, Saint-Valentin et Salon du chocolat obligent.

Les fromages, les spécialités de nos régions, les accords mets-vins, des recettes, trucs et astuces, sans oublier tout ce qui fait l’actualité du secteur food tout au long de l’année : vous n’en manquerez pas une miette en nous suivant sur Gourmandiz.be et, désormais, dans sa version papier également.